Кремль має на увазі не діалог, а збереження вкраденого: Подоляк прокоментував спроби РФ вести переговори

Усі заяви від лідерів Росії потрібно пропускати через “сито правди”.

Всі заяви, які лунають з країни-агресора Росії, потрібно фільтрувати та пропускати через “сито правди”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

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“Усі заяви РФ треба пропускати через “сито правди”. Тоді побачимо, що під “переговорами” Кремль має на увазі не діалог, а збереження вкраденого. Відповідь відома: які переговори, якщо одна сторона продовжує вбивати громадян іншої? Хочете послухати українську мову? Виведіть війська”, - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що Путін буде килимово бомбити Україну, якщо Захід не діятиме. Зеленський виграє сухопутну війну, але Путін має перевагу в повітряній.

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