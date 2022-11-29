Кремль має на увазі не діалог, а збереження вкраденого: Подоляк прокоментував спроби РФ вести переговори

Усі заяви від лідерів Росії потрібно пропускати через “сито правди”.
Всі заяви, які лунають з країни-агресора Росії, потрібно фільтрувати та пропускати через “сито правди”.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови ОП Михайло Подоляк.
“Усі заяви РФ треба пропускати через “сито правди”. Тоді побачимо, що під “переговорами” Кремль має на увазі не діалог, а збереження вкраденого. Відповідь відома: які переговори, якщо одна сторона продовжує вбивати громадян іншої? Хочете послухати українську мову? Виведіть війська”, - наголосив Михайло Подоляк.
Нагадаємо, що Путін буде килимово бомбити Україну, якщо Захід не діятиме. Зеленський виграє сухопутну війну, але Путін має перевагу в повітряній.
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