Кремль міг погодити знищення 64-ї мотострілецької бригади, щоб приховати звірства в Бучі – ISW

Ймовірно, була знищена 64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії Росії. І відбулося це за погодженням Кремля.

Саме 64-та бригада була причетна до воєнних злочинів у Київській області, зокрема у Бучі.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У матеріалі фахівців Інституту також пишуть, що Держдепартамент США закликав російські сили припинити будь-яку військову діяльність навколо Запорізької АЕС, а також підтримати створення демілітаризованої зони. Американське відомство також закликало РФ повернути контроль над ЗАЕС Україні.

Також у звіті йдеться, що розвідка України попередила – Кремль висуває умови для інформаційної атаки на президента Володимира Зеленського задля його дискредитації.

Військові аналітики також вказали, що подані до військової прокуратури РФ і перевірені Bellingcat та Insider скарги містили випадки, коли російська влада оманою або ж примушувала призовників займати бойові позиції. Окрім того, сім'ям російських солдатів надається обмежений обсяг інформації. А ще солдатам не забезпечують належне харчування та медичне обслуговування.

Так, наявні звіти те, що російські командири наказували бійцям починати штурм без спорядження, а також не повідомляли родичам солдатів про їхню загибель.

Окрім того, наведені скарги жителів окупованих Луганської та Донецької областей. Вони звинувачують російські війська в пограбуванні, вторгненні, обстрілах з військової техніки по цивільній інфраструктурі.

Ключові висновки аналітиків Інститут вивчення війни:

Держдеп США закликав російські сили припинити будь-яку військову діяльність навколо ЗАЕС на тлі нових повідомлень про обстріли станції.

Російські окупантивели наземні атаки на схід від Сіверська, на північний схід і південний схід від Бахмута.

Загарбники продовжували наземні обстріли Північної та Південно-Західної околиць Донецька.

Чиновники України підтвердили додаткові удари по російських командних пунктах і складах боєприпасів уздовж південного напрямку.

У російському Хабаровському краї формують два нових добровольчих батальйони.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що російські окупанти планують створити псевдофонд, щоб у подальшому очорнити керівництво України, зокрема дискредитувати Зеленського.

На Радбезі ООН Росію назвали єдиною ядерною терористкою в Україні

Читайте також: