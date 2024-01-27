Кремль мобілізує оборонну промисловість – скільки ще РФ розраховує вести війну проти України

Влада Росії всіляко намагається максимально поставити бізнес на воєнні рейки, проте кількість озброєння, яке має країна-агресорка, навряд чи дозволить їй для повторити якийсь масштабний наступ на Україну 2024 року.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Як зауважує видання, за попередні два роки Росії було потрібно занадто багато зусиль, щоб підсилити свою армію.

"Вони говорять про мобілізацію своєї оборонної промисловості протягом наступних трьох років, що означає, що вони прагнуть вести війну принаймні 3-4 роки. Ми перебуваємо в моменті, коли росіяни вразливі, оскільки їхнє виробництво не відповідає їхнім вимогам", — сказало джерело видання із питань оборони.

"Натяк очевидний: якщо Захід не діятиме, Україна може програти війну. І що буде після цього, ніхто не знає, але з Москви надходять тривожні сигнали щодо подальшого наступу на Європу", - пише The Telegraph.

Нагадаємо, на Заході пишуть про новий потужний наступ Росії – в ОП оцінили загрозу.

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