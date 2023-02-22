Кремль може мобілізувати ще мільйон осіб: у розвідці Німеччини заявляють про "війну на виснаження"

Агресорка Росія може мобілізувати на війну проти України до одного мільйона військовослужбовців. Оскільки в Москві не готові сідати за стіл переговорів, то Кремль буде намагатися змінити ситуацію на свою користь чисельною перевагою.

Про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, пише Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Восени 2022-го було мобілізовано близько 300 тисяч осіб. Наголошується, що частина ще проходить навчання, а частину вже відправили на фронт.

"Мобілізаційний потенціал Росії - резерв до мільйона людей, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне", - зауважує голава BND.

За його словами, диктатор-президент РФ Володимир Путін не готовий до переговорів. Натомість керівник Кремля прагне ухвалити рішення на полі бою і реалізувати якнайбільше переваг. Каль припускає, ймовірно, для того, щоб надалі диктувати мир на своїх умовах. Адже розв'язана в Україні війна виявилася зовсім не такою, як вважали у Москві, Києві та на Заході, додав голова BND.

Каль наголошує, що спочатку у Кремлі вважали, що зможуть встановити контроль над Україною невеликою кількістю "точних військових, скоріше символічних та демонстративних дій". Втім, це не вдалося. Щобільше, українська сторона отримала значну ситуаційну перевагу. Лише набагато пізніше російська армія змогла застосувати свою чисельну перевагу у справі, каже голова розвідувальної служби Німеччини.

Натомість, ЗСУ вдається ефективно обороняються від сил агресорки РФ. Втім, у довгостроковій перспективі успіх української сторони залежить від неослабної підтримки Заходу, додав Каль. Адже на Донбас, за його словами, прибуває дедалі більше російських військ.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов каже, що Україна готується до 24 лютого, річниці повномасштабного вторгнення Росії до України, розуміючи, що РФ цей день не пропустить і намагатиметься зробити якусь велику прикрість. Але з політичної точки зору, таких можливостей у неї досить мало.

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