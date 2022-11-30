Кремль може запропонувати росіянам іншу "перемогу" замість України: експерт розкрив подробиці

У РФ дедалі більше людей розуміють, що війну проти України програно.

Кремль як компенсацію за військову поразку в Україні може запропонувати росіянам "перемоги" над слабшими країнами, наприклад, над Білоруссю, Вірменією, Грузією.

Таку думку висловив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі каналу "Freeдом".

Як зазначив Ягун, росіянам вже зрозуміло, що війна в Україні — "це не якийсь локальний конфлікт, це те, що вже фактично зачепило більшу частину Росії, їх населення".

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"Зараз буде дуже цікаво спостерігати, як вони (влада РФ — ред.) розповідатимуть, які будуть методи, щоб зняти цю хвилю, тому що вона з кожним днем все більше і більше буде", — наголосив він.

За словами експерта, Кремль сьогодні взагалі не має жодного пояснення, "що роблять люди на цій війні і які перемоги можуть бути".

"Остання, що спадає на думку — це спроба перенести цю війну на якісь інші слабкі об'єкти і оголосити це перемогою. Повністю анексувати Білорусь, "поставити на місце" Вірменію, провести якусь спеціальну операцію в Грузії — щось таке". Але розуміння, що Україна – це вже програний кейс, приходить навіть до керівництва цієї країни”, – заявив Ягун.

Нагадаємо, раніше ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун розповів, куди подівся російський терорист Ігор Гіркін і яке завдання він отримав від ФСБ.

Також Віктор Ягун розповів, від кого російський диктатор Володимир Путін успадкував традицію заводити собі двійників.

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