Кремль може зважитися завдати по Україні електромагнітного імпульсного удару: до чого це може призвести

Російські окупанти можуть завдати по Україні електромагнітний імпульсний удар. Він виведе з ладу всю електроніку.

В Росії нещодавно знову почали погрожувати ядерним ударом. Західні аналітики припускають, що окупанти можуть завдати по території нашої країни електромагнітний імпульсний удар. Зробити це можливо, підірвав ядерний заряд в космосі.

Про це пише видання Financial Times.

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Як зазначається, згенерувати електромагнітний імпульс, який може вивести з ладу всю електроніку, можна підірвавши ядерний заряд у космосі. Тоді з ладу, ймовірно, вийде цивільне та військове обладнання.

На Херсонщині, зокрема, такий вибух призведе до виведення з ладу систем, що керують греблями регіону, а також призвести до відключення світла, тепла та води. Вийти з ладу можуть і автомобілі.

Проте якщо РФ наважиться на такий крок, тоді вона спровокує колективну відповідь НАТО.

“Непередбачуваний побічний вплив на атмосферу Землі, навколишнє середовище, супутники та населення має стати вагомою причиною для активізації статті 5 про спільну оборону", - зазначив колишній співробітник Пентагону Роджер Пардо-Мауер.

Що відомо про ядерну загрозу від РФ

З початку повномасштабного вторгення Росія почала погрожувати використанням тактичної ядерної зброї. В Кремлі наголошували про можливість удару по центрам ухвалення рішень в Україні.

Коли НАТО заявило, що відповідь Альянсу на дії РФ призведуть до ядерної відповіді, в Кремлі змінили риторику та почали говорити, що в Україні створюють начебто "брудну бомбу".

Ядерними погрозами також постійно "плюється" Медведєв. Російський чиновник розмріявся про перемогу РФ у війні.

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