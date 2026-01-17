Кремль нахабно бреше про фронт: навіщо РФ створює ілюзію своєї перемоги - деталі ISW

Володимир Путін. / © Associated Press

Військове командування агресорки Росії демонструє чітку тенденцію публічного представлення неправдивої інформації про поле бою в межах ширших зусиль когнітивної війни, спрямованих на вплив на ухвалень рішень США щодо поточних мирних переговорів.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Ці заяви Кремля спрямовані на поширення хибного наративу про те, що перемога Росії неминуча, та на переконання України та Заходу в тому, що Київ повинен прийняти вимоги Москви зараз через страх майбутніх російських наступів чи проривів», — йдеться у звіті.

Аналітики зауважують, що Куп’янськ на Харківщині став особливою точкою невралгії для російського військового командування, ймовірно, через побоювання, що реалії поля бою в цьому районі підірвуть наративи про військову доблесть Росії, які намагалися поширювати диктатор РФ Володимир Путін та високопоставлені військові командири окупантів.

Водночас так звані російські мілблогери продовжують голосно відкидати альтернативну реальність поля бою, яку намагаються створити президент-диктатор Росії та високопоставлені військові командири. Зазначається, що міністр оборони Андрій Бєлоусов проінспектував Західне угруповання військ та заслухав доповіді командувача угруповання Сергія Кузовлєва. Той стверджував, що нібито у грудні загарбники на Куп’янському напрямку захопили кілька населених пунктів та навіть контролюють усі райони Куп’янська. Мовляв, проби України прорватися до міста були невдалими.

Однак, наголошують американські аналітики, ЗСУ здебільшого звільнили більшу частину Куп’янська та навколишньої території.

«ISW продовжує вважати, що російське військове командування дотримується своїх хибних заяв про захоплення Куп’янська, незважаючи на численні візуальні докази та повідомлення України та Росії про протилежне», — заявили в Інституті.

Пов’язаний з Кремлем мілблогера та кілька провоєнних ультранаціоналістичних мілблогерів рішуче спростовують ці повідомлення. Зокрема, один з них назвав заяви про російський контроль над Куп’янськом «не тільки неточними», але й такими, що «навіть близько не відображають реальної ситуації на місцях», бо загарбники не контролювали Куп’янськ «жодного дня».

Нагадаємо, аналітики ISW неодноразово писали про те, що Путін лякає неминучою перемогою РФ, мовляв, оборона України перебуває на межі колапсу. Втім, дані про здобутки армії РФ від початку повномасштабного вторгнення свідчать про протилежне. Ба більше — «перемоги» Москви, ймовірно, продовжуватимуть бути повільними та нищівними, і навряд чи призведуть до швидкого краху лінії фронту.