Кремль / © Associated Press

Кремль намагається максимально дестабілізувати ситуацію в Україні та впливати на «когнітивне сприйняття війни», саме цим пояснюється зростання кількості провокацій усередині країни.

Про це у прямому етері 24 каналу заявив військовий оглядач Іван Тимочко.

Водночас, за його словами, на власній території окупанти поступово втрачають ініціативу.

«У Росії є величезна кількість військових кореспондентів, які вже змирилися з тим, що російський наступ провалиться. Такого не було ніколи. А зараз у російських пабліках суцільне ниття і зрада», — наголосив експерт.

Тимочко зазначив, що спроба окупантів розгорнути весняно-літній наступ фактично провалилася. Наразі російські війська змушені перегруповуватися, паралельно намагаючись зберігати інтенсивність ударів і наступальних дій.

Водночас ситуація змінюється і всередині Росії. У прифронтових регіонах дедалі частіше оголошують повітряні тривоги, що безпосередньо впливає на суспільні настрої.

«Російська влада гарячково шукає вихід із ситуації, намагається змінити доктрину війни на свою користь», — зазначив Тимочко.

Він також додав, що в стратегічному вимірі Росія вже програла війну. Наразі ключовим питанням залишається те, як довго Кремль зможе утримувати окупаційні війська в Україні, використовуючи це як інструмент тиску на інші держави.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль встановив новий дедлайн із захоплення Донбасу.

Ми раніше інформували, що російська армія засипала українську землю рекордною кількістю авіабомб та артилерійських снарядів, проте за весь березень змогла просунутися лише на 160 квадратних кілометрів, втративши при цьому майже 34 тисячі окупантів.