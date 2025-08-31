Кремль намагається переконати Захід у неминучості перемоги проти України - ISW

ЗСУ тримають фронт / © Associated Press

Військове керівництво Росії подає недостовірні дані про успіхи своєї армії на фронті. Це частина інформаційної кампанії, де Кремль намагається переконати країни Заходу в неминучій перемозі над Україною.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Кремль розпочав скоординовану інформаційну кампанію, демонструючи військову міць на полі бою, щоб вплинути на точку зору Заходу і помилково позиціонувати російську перемогу, як неминучу», — вважають аналітики.

В якості прикладу, аналітики навели цитати очільника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова.

Зокрема, 30 серпня він заявив, що російські війська від березня 2025 року захопили 3500 км2 території та 149 населених пунктів.

Генерал стверджував, що від березня лише на півночі Сумської області російські сили захопили 210 км2 і 13 населених пунктів, а російські війська контролюють 99,7% Луганської, 79% Донецької, 76% Херсонської та 74% Запорізької областей.

Крім того, за даними Герасимова, від березня 2025 року армія РФ нібито захопила близько 50% Куп’янська і 10 населених пунктів на Лиманському напрямку.

Генерал також стверджує, що від березня 2025 року російські війська захопили п’ять населених пунктів у напрямку Великомихайлівки Дніпропетровської області.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що російські війська значно збільшили темпи наступу в Україні, однак дані міжнародних аналітиків і Генштабу України це спростовують.