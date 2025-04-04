Кремль не готується до миру: армія РФ посилює тиск на всіх ділянках фронту

Російська армія. / © Associated Press

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Протягом останнього тижня середня кількість атак військ РФ наблизилася до 200 на добу. Це свідчить про зростання тиску, а не підготовки до можливого перемир'я з боку Росії.

Про це йдеться в оперативному зведенні Сил оборони Естонії, повідомляє ERR.

"Імовірно, Росія прагне максимально використовувати поточну ситуацію, утримуючи високий темп наступів. Її основна мета – виснажити українські військові ресурси до можливого укладення угод, які обмежуватимуть інтенсивність бойових дій", – йдеться у зведенні.

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Покровський напрямок у Донецькій області залишається основним ударним напрямком. Саме на цю ділянку фронту припадає близько 40% від усіх добових атак. Втім, окупанти вже кілька тижнів не досягають значного успіху в цьому районі.

“Загалом російські сили незначно просунулися в населених пунктах. У зв'язку з цим вони намагаються посилити наступ за їхніми межами, щоб порушити українські логістичні канали", наголошують естонські розвідники.

Своєю чергою, ЗСУ продовжують чинити тиск на прикордонні райони Курської та Бєлгородської областей.

Нагадаємо, військовий Кирило Сазонов повідомляє, що РФ накопичує резерви для наступу біля важливого міста. Найбільш гаряче може стати на Лиманському напрямку.

Дата публікації 09:29, 04.04.25 Кількість переглядів 49 Атака БпЛА на Липецьк: відео вибухів