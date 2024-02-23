Кремль не отримав бажаного пропагандистського ефекту від захоплення Авдіївки: розвідка Естонії пояснила чому

Захоплення Авдіївки не принесло Кремлю бажаного інформаційного ефекту напередодні виборів президента РФ — раптова смерть Олексія Навального відволікла увагу російської громадськості від "успіхів" на українському Донбасі.

За оцінками розвідувального центру Сил оборони Естонії, захоплення Авдіївки в Донецькій області не забезпечило того позитивного висвітлення в ЗМІ, яке було потрібно російському керівництву перед президентськими виборами.

Про це заявив очільник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише ERR.

"Смерть Олексія Навального скоріше привернула увагу громадськості до внутрішніх проблем Росії і знизила позитивне висвітлення в ЗМІ дій збройних сил РФ (в Авдіївці - ред.)", – зазначив він.

Говорячи про ситуацію на фронті, голова естонського розвідцентру сказав, що російські окупанти знизили темп наступальних операцій, але, як і раніше, зберігають ініціативу в діях сухопутних військ.

Крім того, повідомив Ківісельг, Росія продовжує проводити диверсії на територіях України, прилеглих до Курської та Брянської областей. Також РФ чинить тиск і на Куп'янському, і на Лиманському напрямках, надходять повідомлення про те, що РФ почала перекидати на цей напрямок додаткові підрозділи.

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"Ймовірна мета – захоплення рубежу річки Оскол. Росія дійсно зберігає ініціативу, але істотного прогресу російським військам домогтися не вдалося. Вони змогли домогтися лише невеликого успіху", – сказав Ківісельг.

На Донецькому напрямку найактивніші бої точаться в районі Бахмута, Авдіївки та Донецька.

"Наразі йде зачистка Авдіївки і взяття цього населеного пункту під свій контроль. Не видно, щоб Росія ввела підрозділи в район Авдіївки, щоб спробувати домогтися там додаткового прориву", – додав Ківісельг.

На Запорізькому та Херсонському напрямках активність окупаційних військ РФ була меншою, ніж у Донецькій та Луганській областях.

Україна, за словами глави естонського розвідцентру, продовжує знищувати ворожі системи ППО і завдавати ударів по російських підрозділах, розташованих на окупованих Росією територіях.

"Це говорить про те, що українці мають відносно хороший розвідувальний огляд того, що відбувається на окупованих територіях України. Вони здатні наносити такі точні удари в потрібне місце в потрібний час", – сказав Ківісельг.

Він підкреслив, що, незважаючи на захоплення Авдіївки, Росія не змогла реалізувати свої цілі з окупації чотирьох українських регіонів.

"Росія допустила низку прорахунків, починаючи цю війну і продовжуючи її", – додав Ківісельг.

Нагадаємо, раніше експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що російські війська захопили село Степове на захід від Авдіївки. Це один із трьох напрямків, де ЗСУ тримають оборону після захоплення міста.

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