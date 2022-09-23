Кремль не випадково оголосив про мобілізацію в день масштабного обміну: в ISW розповіли - навіщо

Кремль оголосив про часткову мобілізаію в країні, а також масштабний обмін полоненими в один день.

Влада Росії зробила це не випадково, вважають в американському Інституті дослідження війни. Таким чином Москва зробила, аби применшити значення цього обміну.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

"Кремль, ймовірно, спробував применшити значення обміну полоненими з Україною, який є вкрай непопулярним серед російських націоналістів і міліблогерів, здійснивши обмін того ж дня, коли Путін оголосив про часткову мобілізацію", - зазначили аналітики.

Зазначається, що серед росіян жорсткий підхід влади до мобілізації викликає суспільний гнів та недовіру по всій РФ.

В ISW наголосили, що серед обміняних полонених повернули, зокрема, захисників маріупольського заводу "Азовсталь" - лідерів батальйону "Азов". Їх в Росії пропагандисти називали нацистами і широко розрекламували їх захоплення в полон.

"Вкрай праві російські блогери розкритикували обмін і запитали, чи Кремль відмовився від "денацифікації" України, - однієї із заявлених цілей російського вторгнення", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Вечері того ж дня стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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