Кремль не здатний захистити росіян від війни – розвідка Британії назвала ознаки

Британська розвідка пояснила, чому влада РФ не здатна захистити своє населення від війни.

Атаки дронів на Москву і пришвидшення призову до армії свідчать, що в Кремлі вже не здатні захистити власне населення від війни.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, російська влада приділяє першочергову увагу внесенню поправок до законодавства, що дозволяють швидко призвати до армії більше чоловіків.

У середині липня 2023 року Держдума збільшила максимальний вік призову на військову службу від 27 до 30 років, зберігши нижню межу в 18 років.

Крім того, 24 липня президент Володимир Путін підписав законопроєкт, який поступово підвищує верхню вікову межу для тих, хто підлягає призову в резерв, при цьому старші офіцери тепер можуть бути мобілізовані до 70 років.

За даними британської розвідки, це може забезпечити швидке збільшення кількості військових для бойових дій в Україні.

"Збільшення шансів бути вимушеним воювати, атаки безпілотників на Москву, винятковий рівень внутрішніх репресій та нещодавній заколот "Вагнера" в сукупності наголошують на нездатності російської держави захистити населення від війни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Росії вдесятеро підвищили штраф за не прибуття до військкомату.

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