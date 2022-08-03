"Кремль не зменшує апетитів": у ГУР МО розповіли про роботу українських шпигунів у Росії

Українська агентурна мережа ще у 2015 році проникла в центри прийняття рішень Росії, має сильне прикриття і там ведеться інтенсивна контррозвідувальна робота.

Про це розповів генерал-майор, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Telegraph.

За його словами, українцям дуже легко працювати з противником. Багато українців жили чи живуть у Росії.

"У нас була одна і та ж мова, один і той же зовнішній вигляд і донедавна один і той же менталітет, і раніше ми були однією країною. Багато українців жили чи живуть у Росії і зробили там дуже хорошу державну кар'єру. У Росії багато українців на керівних посадах", - пояснив Скібіцький.

Саме українські шпигуни повідомили, що спершу повномасштабне вторгнення Росії планувалося 15 лютого, проте згодом його перенесли на дев'ять днів, підкреслив генерал-майор. Таким чином президент РФ Володимир Путін хотів, щоб цей день збігався з датою вторгнення військ РФ до Криму.

Скібіцький зазначив, що українська шпигунська мережа в РФ однозначно має попит у США та Британії. За його словами, йдеться не тільки про ситуацію в Україні, а про безпеку Європи та східного флангу НАТО загалом.

В ГУР МО додали, що попри потужний спротив українців та провали росіян на фронті, Кремль не зменшує своїх апетитів - Путін й далі хоче знищити Україну.

"Він навряд чи зупиниться, він не має місця для маневру. Він розуміє, що спротив України залишиться дуже сильним, тому знищує всі перешкоди на шляху до цієї стратегічної мети", – пояснив Скібіцький.

Нагадаємо, друг Путіна озвучив Заходу чергову "хотілку" Кремля щодо України.

Повітряні розвідники НАТО стежать за росіянами на території України

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