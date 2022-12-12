Кремль переформулював основні цілі війни: у Британії оцінили можливості окупантів

Країна-терористка Росія все ще прагне захопити усі українські населені пункти Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, але окупантам навряд чи це вдасться реалізувати - досягнення цього є малоймовірним.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Там нагадали, що минулого тижня спікер Путіна Дмитро Пєсков переформулював основні цілі війни, яку окупанти називають "військовою операцією".

Речник диктатора РФ назвав однією з головних цілей Москви так званий "захист" жителів Донбасу і південного сходу України і заявив, що в окупантів "ще багато роботи" щодо захоплення територій.

У розвідці вважають, що ці заяви свідчать, що поточні мінімальні політичні цілі Росії у війні проти України залишаються незмінними і агресор все ще прагне захопити 4 регіони. Але наразі окупанти віддають пріоритет просуванню вглиб Донецької області.

На думку британських фахівців, ця стратегія РФ навряд чи буде реалізованою.

"Російська стратегія наразі навряд чи досягне поставлених цілей: дуже малоймовірно, що російські військові зараз здатні сформувати ефективну ударну силу, здатну повернути ці райони. Російські сухопутні війська навряд чи досягнуть значних операційних успіхів протягом наступних кількох місяців", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Путін 7 грудня заявив, що війна в Україні може затягнутися на тривалий термін.

Політолог Володимир Фесенко пояснив, навіщо Путін заговорив про це. За його словами, говорячи про затяжну війну в Україні, російський диктатор Володимир Путін намагається шантажувати Захід, щоб схилити до переговорів.

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