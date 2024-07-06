Кремль підготував нову методичку для пропагандистів, де рекомендує перейменувати "СВО" – "Медуза"

Пропагандисти РФ мають розповідати про "мирний план" Путіна – і його слова про переговори з Україною на саміті ШОС.

Президент-диктатор Росії Володимир Путін 4 липня виступив на саміті Шанхайської організації співробітництва в Астані. У своєму виступі він торкнувся "мирного врегулювання української кризи". Зокрема, заявив, що припинення вогню неможливе до початку переговорів, а для початку обговорення питання "глобальної безпеки" потрібно дочекатися виборів у США, які пройдуть у листопаді.

Як пише "Медуза", після виступу Путіна Кремль рекомендував російським пропагандистам перейменувати "СВО", адже "Спеціальна військова операція" погано в'яжеться з твердженнями про те, що саме Україна нібито не хоче жити мирно.

У методиці зазначено, як саме пропагандисти мають висвітлювати "мирні ініціативи" Путіна.

Так, повномасштабне вторгнення РФ до України пропагандистам наказано називати "українським конфліктом", хоча раніше російські ЗМІ використовували придуманий Путіним термін "спеціальна військова операція". Співробітникам провладних медіа вони рекомендують підкреслювати, що "Росія не відмовляється від діалогу", але "Україна і Захід розмовляють мовою ультиматумів".

Далі методичка рекомендує пропагандистам характеризувати слова Путіна як "чітку позицію", яка "позбавляє Київ і Захід можливостей для вивертів і обману".

"При цьому зовсім недавно, у середині червня, із черговим ультиматумом виступив саме Путін. Він заявив, що Росія готова зупинити військові дії, якщо Україна віддасть всю територію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей (зокрема неокуповану частину) і відмовиться від планів вступу до НАТО, а Захід зніме всі санкції", - пишуть журналісти.

Методичка також закликає пропагандистів розповідати росіянам про те, як Київ повністю дискредитував себе і може легко зрадити будь-які домовленості.

Нагадаємо, в ISW розповіли, який сценарій завершення війни прийнятний для Путіна.

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