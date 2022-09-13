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Кремль після поразки на Харківщині просив Україну відновити мирні переговори: подробиці

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Кремль після поразки на Харківщині просив Україну відновити мирні переговори: подробиці

Фото: Associated Press

Російські офіційні особи після поразки окупаційної армії на Харківщині просили Україну відновити мирні переговори.

Українська влада відмовилась відновлювати перемовини, наголосивши, що це станеться після звільнення українських територій. 

Про це в інтерв'ю France 24 заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Українська сторона відмовилась домовлятись із Росією, наголосивши, що Україна ще не досягнула своїх військових цілей. 

"Стефанішина сказала, що останніми днями російські офіційні особи зверталися до України для переговорів, але тепер її країна має більше важелів упливу, і вона почне переговори тільки після того, як досягне своїх військових цілей", — ідеться в публікації.

Стефанішина наголосила, що Росія хоче домовлятись з Україною, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ. 

Нагадаємо, після провалу на фронті у Путіна побідкалися і зажадали переговорів з Україною

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