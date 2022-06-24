Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України - розвідка

Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України - розвідка

Тобто, буде використаний сценарій, аналогічний застосованому в Росії під час розпалювання війни в Чечні.

Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"За отриманими даними РФ спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення. Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих Пригожиним і Шойгу", - йдеться у повідомленні розвідки.

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Відомо, що в плани цих груп входить організація серії терактів на території Білорусі. Тобто, за даними розвідки, буде використаний сценарій, аналогічний застосованому в Росії під час розпалювання війни в Чечні. Тоді спецслужби РФ організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних "чеченських бойовиків".

Відтак, російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. За даними ГУР, під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи.

"Це, на думку кремлівських кураторів "спецоперації", створить для Лукашенка так званий "казуc беллі". Тобто, формальний привід для розв’язування війни. Вважається, що в цьому випадку у самопроголошеного "президента" Білорусі не залишиться можливості уникнути участі у війні", - повідомляє розвідка.

Маючи цю інформацію, офіцери білоруської армії розпочали евакуацію своїх сімей із Мозиря.

Нагадаємо, російські окупанти викрадають родичів українських військових, зокрема дітей. Вивозять їх завдяки захопленим базам даних наших громадян, а також за допомогою колаборантів.

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