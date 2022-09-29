Кремль планує вже зараз перекинути до Білорусі нових мобілізованих - Жданов назвав цифру

У Білорусі готують залізничну інфраструктуру для прийняття військових ешелонів з Росії. Тим часом Кремль планує вже зараз перекинути до Білорусі до 20 тисяч нових мобілізованих.

Нині ж у Білорусі перебувають до 4 тисяч російських солдатів.

Про це в своєму огляді розповів військовий експерт Олег Жданов.

Жданов зауважив, що мобілізовані прийдуть у найближчий тиждень-два. Для них вже розгортають польові табори.

"20 тисяч - це дві дивізії. Дві повнокровних мотострілецьких дивізії. Але, скажу так, що для наступального угруповання - це дуже і дуже мало. Завдання дивізій - це 25 км углиб. Це їхнє максимальне завдання. І спрямування подальшого наступу. Тож казати, що ці дві дивізії становитимуть загрозу - ні. Але, я думаю, що у грудні почнеться масове перекидання військ...", - зауважив експерт.

Нагадаємо, що 27 вересня моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила про підготовку Білорусі до масштабного приймання військових ешелонів із Росії.

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