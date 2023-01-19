Кремль планує затягнути війну в Україні на 2-4 роки, інакше Росії загрожує розпад - Христо Грозєв

Росії не вдалося виграти війну у 2022 році, тож Кремль вирішив зробити її затяжною, інакше РФ загрожує миттєвий розпад, каже журналіст-розслідувач, керівник Bellingcat.

Вище керівництво Росії вже у вересні минулого року усвідомило, що не зможе виграти війну до кінця 2022 року. Через що в РФ почала відбуватись підготовка до затяжної війни з Україною, яка за планами Кремля, має тривати від двох до чотирьох років.

Про це повідомив керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю "Главкому".

"Велика частина політичної та силової еліти вже станом на вересень минулого року розуміла, що будь-який військовий план закінчити війну перемогою в цьому році вже можна вважати проваленим. А відтак відбувалася підготовка до тривалої війни. Не знаючи при цьому, який саме вигляд матиме виграшний сценарій. Тобто, єдиний план полягав у відсутності плану як такого. Одночасно з цим потрібно за будь-яку ціну витримати від двох до чотирьох років. Чому саме так, а не інакше? Тому, що будь-який інший варіант закінчення війни тягне за собою одразу ж розпад Росії", - сказав він.



За його словами, таке розуміння ситуації у Кремлі сформувалося вже ближче до вересня.

Грозєв також додав, що білоруські кіберпартизани, змогли зламати сайт Роскомнадзору і викрити дані особливого департаменту цього відомства, який безпосередньо співпрацює із ФСБ та відстежує соціальні загрози. Так вони дізнались, що першою у списку найнебезпечніших зазначена загроза розпаду Росії.

"Відштовхуючись від цього, можна зробити висновок, що сепаратистські настрої моніторять навіть уважніше, ніж антивоєнні у суспільстві", - резюмував він.

Нагадаємо, ізраїльський військовий історик Мартін ван Кревельд заявив, що В Україні триває дуже кровопролитна та затяжна війна на виснаження. Країни НАТО повинні діяти швидко, бо часу на обговорення немає. "Має бути великий бій. Через два-три місяці очікуватимемо великої війни, і ніхто не знає, чим усе закінчиться. Це дуже кровопролитна та затяжна війна на виснаження. Ми маємо бути до цього готові, бо це триватиме ще як мінімум кілька місяців, а може, й довше", - резюмував він.

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що Росія, скориставшись уповільненням бойових дій, посилюється і готується до реваншу. Водночас український лідер запевнив, що здійснити свої наміри Кремлю не вдасться, бо "вони (російські окупанти) воюють не проти України, а проти цивілізованого підходу до життя".

Водночас президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов припустив, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін розпочне велику війну, якої ще не було.

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