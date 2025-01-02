Скільки ув'язнених РФ відправила на війну проти України: розвідка назвала цифри

В Росії через вербування в'язнів на війну проти України їхня кількість у в'язницях і колоніях скоротилася вдвічі.

Від початку 2025 року уряд РФ скасував одноразову грошову виплату ув'язненим особам, які підписують контракт з Міноборони для участі у війні проти України.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

"Законодавче скасування одноразової виплати є свідченням поглиблення кризових явищ в економіці Росії та дефіциту фінансових ресурсів", – йдеться у повідомленні.

В розвідці нагадали, що коли РФ почала вербувати в'язнів, вони отримували за підписання контракту суму, еквівалентну 1 718 доларам США. Торік у липні розмір виплати збільшили до 3 524 доларів. Але тепер Кремль, вочевидь, затягує пасок.

Ба більше, в’язнів-контрактників та членів їхніх сімей позбавили низки виплат і пільг, які передбачені для учасників добровольчих формувань. Водночас зарплата цієї категорії контрактників вдвічі-вчетверо нижча, ніж в інших росіян, які воюють проти України.

Служба зовнішньої розвідки також повідомила, що до листопада 2024 року Росія відправила на війну проти України приблизно 140–180 тисяч осіб з місць позбавлення волі. Водночас загалом 2024 року в російських колоніях і в'язницях відбувало покарання близько 300–350 тисяч ув’язнених, що вдвічі менше, ніж 10 років тому.

Нагадаємо, російські загарбники у грудні зазнали рекордних втрат. На думку військового експерта Михайла Жирохова, тепер вони намагатимуться "більш економно" використовувати свої війська на фронті, тож значного просування у січні, найімовірніше, ми не побачимо.

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