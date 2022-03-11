Кремль поширює новий фейк про наявність в Україні хіміко-біологічної зброї: чи готовий Захід реагувати

Всі розуміють, що це не більше ніж спроба виправдати нові ракетні удари чи навіть застосування власної хімічної зброї.

Американська розвідка публічно визнала, що недооцінила українців. Там думали, що російські війська у Києві будуть за 2 дні після нападу, а тепер у Білому домі навіть не беруться прогнозувати, скільки триватиме війна в Україні - про це повідомляють джерела The Washington Post.

Тим часом, Кремль продовжує розповсюджувати фейки - цього разу про начебто наявність в Україні хіміко-біологічної зброї. І навіть збирає радбез ООН з цього питання. Хоча всі розуміють, що це не більше ніж спроба виправдати нові ракетні удари чи навіть застосування власної хімічної зброї.

Про те, чи готовий Захід реагувати - йдеться в ТСН.

Мало в якій країні це роблять з такою відвертістю і відкритістю: доповідь розвідки Сенату транслюють на весь світ. І на весь світ американська розвідка зізнається, що недооцінила української готовності захищати країну до останнього. Адже ще до початку російської інтервенції американці прогнозували, що Київ захоплять за дві доби.

"Сенаторе, мої оцінки базувалися на низці факторів, згідно з якими я думав, що українці не настільки готові, як на мою думку мали б бути. Відтак я піддавав сумніву їхнє бажання воювати. Це була дуже, дуже неправильна оцінка з мого боку, бо виявилося, що вони воюють дуже хоробро і затято", - зазначив директор розвідувального управління Міністерства оборони Скотт Берріер.

"Не хочу критикувати. Але ця ваша помилка потенційно має реальні наслідки. Це стосується бажання президента чи інших лідерів країн НАТО постачати українцям зброю, про яку усі думали, що вона за кілька годин від початку російського наступу опиниться в руках росіян", - сказав сенатор від Республіканської партії (штат Арканзас) Том Коттон.

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Все частіше за останні дві доби пригадують Сирію. На пресконференціях у Білому домі знову, як і в 2013 році, говорять про "червоні лінії".

Втім США не будуть надсилати військових, навіть якщо Росія застосує хімічну зброю в Україні.

"Ми і так задіяні. Ми постачаємо мільярди доларів безпекової допомоги. Ми постачаємо найбільше. Щодо того, аби американські військові ішли і боролися в Україні з Росією - ми цього не плануємо", - сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

Адміністрація Байдена не припускається помилок Обами, за якого Байден був віце-президентом. 2013-го той сказав: якщо сирійський диктатор Асад скористається хімічною зброєю - це стане "червоною лінією", Штати покладуть цьому край.

Відтоді Асад неодноразово влаштовував проти повстанців газові атаки зарином. Але Штати відреагували лише один раз, вже за президенства Трампа. 2017 року після чергового використання хімічної зброї Сирію обстріляли з корабля, зрівнявши з землею посадкову смугу одного з аеродромів.

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Тепер речниці Байдена ставять одне і те саме запитання. Що зроблять Штати, якщо хімічну зброю тепер застосує Росія. Нічого? Чому Білий дім не скаже наперед: якщо ви вдарите по Україні забороненою речовиною, відповідь буде неминучою і однозначною?

Перша і головна мета президента - національна безпека і інтереси Сполучених Штатів, чесність і прямота з власними громадянами. Він неодноразово прямо казав, що не збирається надсилати американські війська до України, починати іншу війну, ескалувати всупереч інтересам нашої національної безпеки, всупереч інтересам НАТО", - зазначає Псакі.

Але не можна сказати, що Росія, озвучивши пробні фейкові тези про хімічні та біологічні лабораторії в Україні дістала розуміння, що за використання забороненої світовими конвенціями зброї їй нічого не буде. Наприклад, китайський міністр закордонних справ у переговорах з французьким колегою вперше назвав російську інтервенцію "війною". Це помітний зсув, досі китайські державні ЗМІ називали вторгнення виключно “спецоперацією” і говорили про це як про абсолютно виправдану поведінкою НАТО річ. Хоч іще на початку війни Пекін підкреслював свою безпрецедентну дружбу з Москвою, напередодні стало відомо, що китайці відмовилися постачати росіянам запчастини для західних літаків. Незважаючи на це Китай залишається головним економічним союзником Росії. Що б не звучало за зачиненими дверима про хімічну зброю від Пекіну - на це Кремлю доведеться зважати.

"За роки роботи в дипломатичному секторі я не раз бачив, як ми програвали інформаційну війну росіянам. Зараз нам вдається зривати їх тактику, їх розрахунки і демонструвати цілому світу, що це продумана і спланована, неспровокована агресія, вибудована на брехні", - зазначив директор ЦРУ Вільямс Бернс.

Як Захід реагує на заяви Росії про можливе використання українцями хімічної зброї

За лічені години інформація від американських спецслужб потрапляє до американської преси. Відтак від видання Polіtіco стає відомо, що у Москві просто зараз перебуває колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, друг Путіна і адвокат "Північного потоку-2", а в нинішніх обставинах - ще один посередник.

"Чи можемо ми починати процес членства в ЄС щодо країни, яка перебуває в стані війни? Я так не думаю. Чи треба нам закрити двері і сказати "ніколи"? Це було б нечесно. Чи можемо ми забути про баланс в регіоні? Ми маємо бути обережні", - наголосив президент Франції Еммануель Макрон.

Повісивши український прапор поруч із європейським на ґанку Європарламенту, Євросоюз був би радий таким символічним жестом і обмежитися. Готовність до певної межі допомагати з сотнями тисяч українських біженців, і підсвічувати споруди синьо-жовтими кольорами – все ще не означає готовності, почувши про загрозу хімічної атаки на мирні міста – чітко сказати: такого в ХХІ столітті в центрі Європи не може трапитися ніколи.

ТСН.ua