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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
3006
Час на прочитання
1 хв

Кремль поставив своєму війську амбітну мету до 9 травня: ЗСУ назвали загрозу

Бойові дії тривають.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наступ РФ.

Наступ РФ

Росіяни продовжують атакувати на Покровському напрямку. Окупанти не полишають спроб вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня.

Про це повідомляє ОСУВ “Хортиця”.

Зазначається, що на Покровському напрямку тривають бої в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Котлиного, Удачного, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Новосергіївки, Новоолександрівки та Андріївки.

“У результаті бойових зіткнень наші оборонці знищили один легковий автомобіль, два квадроцикли та пʼять мотоциклів. Усі ворожі атаки відбито, втрат наших позицій не допущено”, — наголосили військові.

Як повідомлялося, росіяни пішли в наступ на Харківщині. Втім, усі атаки російських військ на Харківському напрямку було зупинено.

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