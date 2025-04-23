Кремль поставив своєму війську амбітну мету до 9 травня: ЗСУ назвали загрозу

Наступ РФ

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Росіяни продовжують атакувати на Покровському напрямку. Окупанти не полишають спроб вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня.

Про це повідомляє ОСУВ “Хортиця”.

Зазначається, що на Покровському напрямку тривають бої в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Котлиного, Удачного, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Новосергіївки, Новоолександрівки та Андріївки.

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“У результаті бойових зіткнень наші оборонці знищили один легковий автомобіль, два квадроцикли та пʼять мотоциклів. Усі ворожі атаки відбито, втрат наших позицій не допущено”, — наголосили військові.

Як повідомлялося, росіяни пішли в наступ на Харківщині. Втім, усі атаки російських військ на Харківському напрямку було зупинено.

Дата публікації 08:55, 23.04.25 Кількість переглядів 10 Масований штурм росіян на Новопавлівському напрямку: десантник дали серйозний бій