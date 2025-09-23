Кремль посилив атаки після саміту: експерт пояснив, чому Путін не хоче миру

ЗСУ на фронті / © Getty Images

За словами Геміша де Бреттона-Гордона, зараз немає жодної перспективи для завершення війни у 2025-2026 роках. Володимир Путін дуже чітко показав після саміту на Алясці, що він не зацікавлений у мирі та продовжує війну. Експерт зауважив, що атаки, які відбуваються зараз, дійсно уособлюють цю позицію Кремля.

Про це він сказав в інтерв’ю 24 каналу.

Крім того, полковник вважає, що «двозначність», що походить від США та деяких країн НАТО, погіршила ситуацію. Навіть ключова мета британського уряду — спробувати змусити Дональда Трампа вийти з глухого кута і бути активнішим у перемовинах — поки не принесла результату. Саміт на Алясці та зустріч із європейськими лідерами у Вашингтоні, на жаль, не призвели до миру.

«Негативний вплив» саміту

На думку експерта, після саміту на Алясці Росія активізувала свої зусилля. Світова спільнота стала свідком більшої кількості атак по Україні, ніж до саміту, що свідчить про його негативний вплив. Геміш де Бреттон-Гордон підкреслює, що зараз у Трампа «багато карт», і питання полягає в тому, як він ними скористається.

У зв’язку з цим європейські країни зараз демонструють набагато більш єдиний фронт. Але полковник переконаний, що «треба піти ще далі».

Безпольотна зона як демонстрація сили

Реальною демонстрацією європейської військової могутності НАТО, на думку експерта, стало б створення безпольотної зони для захисту цивільних цілей в Україні. Він стверджує, що технічні деталі цього зараз обговорюються у військових штабах по всій Європі.

«Але зараз не зрозуміло, чи європейські політики мають рішучість і сміливість реалізувати це», — резюмував Геміш де Бреттон-Гордон.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив в ООН, що Київ має погодитися на домовленості щодо врегулювання війни. Цією заявою він фактично закликав Україну до мирних переговорів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що Кремль прагне включити решту Донеччини у плани щодо припинення вогню. Український лідер підкреслив, що Київ відкине таку пропозицію, адже це позбавить країну оборонних рубежів і відкриє Москві шлях для подальшого наступу.

Наразі Росія окупувала близько 19% території України, включаючи Крим і частину Донбасу, захоплені ще до повномасштабного вторгнення. Президент США Дональд Трамп раніше висловлював сподівання допомогти Україні повернути «першочергові території», проте точна позиція російського президента Путіна щодо цього питання залишається невідомою.