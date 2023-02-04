Кремль представляє війну як загрозу внутрішній безпеці: в ISW пояснили навіщо

У РФ чиновники намагаються представити війну в Україні загрозою внутрішній безпеці для росіян.

На думку американських аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російська влада використовує продовження режиму "терористичного рівня" для посилення правоохоронних заходів у країні.

"Посадовці РФ продовжують впроваджувати інформаційну операцію про те, що війна в Україні є прямою загрозою російській безпеці за допомогою законодавчих маніпуляцій. Брянська і Курська області оголосили 3 лютого, що вони продовжують жовтий рівень терористичної загрози на невизначений термін у зв'язку з необхідністю посилення заходів з охорони та оборони російської території", ‒ йдеться у звіті експертів.

У звіті також вказують, що Володимир Путін 31 січня підписав указ, який спрощує процес запровадження оповіщення про терористичні загрози та дозволяє регіонам, віднесеним до "жовтого рівня" терористичної загрози на невизначений термін запроваджувати підвищений терористичний рівень.

"Чиновники цих областей таким чином намагаються використати новий режим "терористичного рівня" для посилення правоохоронних заходів, щоб придушити внутрішнє інакомислення, частково представити війну в Україні як пряму загрозу внутрішній безпеці та створити подальшу підтримку бойових дій серед населення РФ", ‒ додали експерти.

Раніше повідомлялося, що напередодні річниці повномасштабного вторгнення до України Російська Федерація розгорнула широку дипломатичну кампанію.

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