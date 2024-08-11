Кремль примусово відправляє молодь з ТОТ в Курську область для показової підтримки

Окупанти примусово відправляють молодь з ТОТ на допомогу в Курську область.

На тимчасово окупованих територіях України Кремль проводить нову пропагандистську акцію. Створюються молодіжні загони, які мають виїхати до Курської області Росії.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зокрема, місцевий колаборант Сергій Добровольський, який очолює організацію "молода республіка", заявив, що з окупованих територій Донеччини планують відправити щонайменше сотню молодих людей. Втім, він скаржиться, що виконати цей план поки не вдається.

На цих територіях окупанти організовують мітинги, де бюджетники і російські гастролери імітують підтримку населення Курської області. Центр національного спротиву підкреслює, що жодна пропаганда не може приховати злочини російських окупантів і їх колаборантів. Ці злочини не мають терміну давності, і всі причетні до них будуть притягнуті до відповідальності. Громадян закликають повідомляти про таких осіб, гарантується анонімність.

Нагадаємо, на окупованих територіях російські пропагандисти організовують мітинги, де бюджетники та російські "активісти" на камеру показують нібито підтримку Курської області, стверджуючи, що "батальйон Нахтігаль" захоплює місцеві населені пункти.

Аналітики BILD повідомляють, що ЗСУ просуваються вглиб Курської області Росії, досягнувши райцентру Суджа. Військовий експерт Владислав Селезньов зазначає, що після прориву кордону в цьому регіоні інтенсивність боїв в Україні знизилася.

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