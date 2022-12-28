Кремль продовжує докладати зусиль, щоб затягти Україну на переговори на своїх умовах - ISW

РФ тисне на країни Заходу, щоб вони заставили Київ сісти за стіл переговорів на вигідних для Кремля умовах

Москва продовжує докладати зусиль, щоб почати переговори щодо України і для цього буде проводити інформаційні операції, щоб змусити країни Заходу давити на Київ.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що Кремль намагається зобразити Україну як "пішака Заходу", позбавленого будь-якої суверенності у принятті рішень. Таким чином Москва хоче позбавити Київ можливості прямо брати участь у майбутніх переговорах.

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Аналітики ISW пишуть, що Москва у своїх зверненнях постійно критикує за продовження війни саме країни Заходу, а не саму Україну. Таким чином Кремль хоче затягнути за стіл переговорів країни Заходу.

Також Росія постійно повторює, що саме українська сторона затягує війну, при чому вона постійно наголошує на виконанні своїх умов. Ціль таких заяв також направлена на західних політиків, щоб вони давили на Київ, вимагаючи вести переговори на вигідних для Москви умовах.

Нагадаємо, раніше угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що війна Росії проти України триватиме до того часу, поки США допомагатимуть Києву у боротьбі з агресором.

Крім того, ми раніше інформували, що міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер висловила сумнів, що у війні, яку розпочала Росія проти України, "буде колись переможець". Вона вважає, що потрібно з'ясувати, коли є сенс розпочинати переговори.

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