"Кремль продовжує використовувати їжу як зброю" - пані посол США Брінк про обстріл Одеського порту

Пані посол США Бріджит Брінк прокоментувала ракетний ранковий удар окупантів по Одесі.

Про це вона написала у Twitter.

"Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, ворог вранці 23 липня завдав ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російських ракети, ще дві збила ППО.

Це сталося після того, як у п'ятницю, 22 липня, Україна, Туреччина та ООН у палаці Долмабахче (Туреччина) підписали документ про експорт зерна з України морським шляхом.

Згідно з угодою, "зелені коридори" для експорту зерна з України будуть створені в трьох портах: "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ". Усі вони розташовані на Одещині.

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