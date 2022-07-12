Кремль провів таємне опитування щодо припинення війни проти України: росЗМІ дізнались результати

Лише 30% росіян виступають за негайне припинення війни проти України.

Більшість із тих, хто хоче, щоб бойові дії припинились - це молодь. Тоді, як старші громадяни Росії підтримують звірства окупаційної армії.

Про це повідомляє видання Meduza, яке посилається на отримані дані закритого опитування ВЦИОМ, організованого Кремлем в кінці червня.

Видання зазначає, що росіян запитували, чи підтримують вони негайне припинення війни проти України. Кількість респондентів невідома.

30% людей, які відповіли на це запитання, вважають, що "бойові дії в Україні" потрібно "зупинити якнайшвидше". Ще 13% було важко відповісти; 57% опитаних вважають, що війну треба продовжувати".

Припинення війни проти України найактивніше підтримують росіяни, віком 18-24 роки - 56%, з них лише 19% підтримують продовження війни.

43% росіян, віком 25–34 років, підтримують закінчення бойових дій, за продовження - 41%.

Найактивніше війну підтримують люди від 60 років. Серед них 72% висловились за продовження масових вбивств.

Нагадаємо, у Росії секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев може готувати свого сина на “заміну” Путіна.

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