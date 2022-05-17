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Кремль публічно карає своїх військових за поразки в Україні: розвідка назвала імена затриманих окупантів

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Кремль публічно карає своїх військових за поразки в Україні: розвідка назвала імена затриманих окупантів

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російська влада почала карати своїх військових за поразки у війні проти України.

Це сталось через те, що після пафосної промови диктатора Путіна жодної мети, так званої "спецоперації" не вдалось виконати. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

Як зазначається, некомпетентність російських військових вразила весь світ, а розхвалена "друга армія світу" виявилась ордою вбивць, мародерів, ґвалтівників та боягузів під керівництвом нездар та злодіїв. 

А тому в Кремлі уже почали пошуки винних у поразках. Так, за даними української розвідки РФ відсторонила від посади та арештувала командувача Чорноморського флоту віце-адмірала Ігоря Осипова. Його звинуватили у втраті крейсера "Москва". Також розпочалось слідство проти його заступника Сергія Пінчука.

Владислава Єршова, який керував шостою армією ЗС РФ, відстронили від посади через великі втрати особового складу. Покарали також командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя. Його звинуватили у великих втратах та тому, що відправляв на війну строковиків. 

Усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва та командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.

"Усі ці показові покарання лише сприяють поширенню серед окупантів недовіри до своїх командирів. Воєначальники країни-агресора й надалі продовжують вражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Росія сконцентрувала 106 батальйонно-тактичних груп на території України. Російські війська дислокуються за географічним принципом: є східний, центральний, західний і південний напрямки.

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