Кремль розпливчастими заявами про цілі "спецоперації" заплутав власну пропаганду -  ISW

Кремль спеціально не називає конкретні цілі, які він переслідує у війні проти України, щоб заплутати країни Заходу, але замість цього спантеличує своїх пропагандистів.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти нагадали, що спікер російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва не ставить за мету зміну влади в Україні. Водночас, раніше віце-спікер ради федерації Костянтин Косачов заявляв, що нормалізація відносин між країнами можлива лише після капітуляції української влади.

"Ці дві протилежні заяви збентежили провоєнну спільноту. Мілблогер, пов’язаний з ПВК "Вагнер", у відповідь на заяву Пєскова саркастично зауважив, що Росія безцільно веде війну без чіткої мети", - підкреслили в ISW.

Аналітики інституту вважають, що Кремль намагається дистанціюватись від радикальних націоналістичних ідей, що спантеличує пропагандистів, які несуть цю ідеологію у маси.

В свою чергу диктатор Володимир Путін балансує у своїх заявах, щоб зберегти підтримку радикалів та не втратити підтримку у решти населення.

"Однак російські військові невдачі та дедалі більші жертви роблять путінські навмисне приховування цілей війни та спроби балансувати риторику лише такими, що підживлюють невдоволення серед критично важливих груп", - підсумували аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Москва створює інформаційне підґрунтя для атаки "під чужим прапором" в Бєлгородській області Росії.

Також ми інформували, що російські "ЗМІ" продовжують поширювати різноманітні фейки та маніпуляції.

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