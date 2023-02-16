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Кремль склав перелік цілей в Україні, які бомблять ракетами: які об'єкти визначив агресор

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Кремль склав перелік цілей в Україні, які бомблять ракетами: які об'єкти визначив агресор

Фото: ДСНС

Україні важливо зміцнювати ППО, каже Ігнат.

У Кремля є цілий перелік об’єктів України, які атакують окупанти під час ракетних обстрілів.

Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Еспресо.

Він зазначив, що росіяни визначили об'єкти для ураження ще на початку агресії.

"В агресора є список цілей - це критична інфраструктура, державні, урядові структури, паливно-енергетичний сектор, гідротехнічні споруди, електростанції та транспортна інфраструктура", - сказав речник.

Ігнат зауважив, що партнери знають, що задля запобігання повітряним атакам Україні потрібно зміцнювати ППО, тому союзники і намагаються надавати Києву системи протиповітряної оборони.

"Рамштайн" показав, що Україна отримає потужну зенітно-ракетну зброю, яку зараз опановують наші спеціалісти. Темпи освоєння пришвидшуються настільки, що можуть вийти за графіки", - висловився Ігнат.

Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого росіяни запускали по території України БПЛА та ракети. Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. 16 із них знищили українські захисники.

На жаль, є влучання в деяких регіонах. Так, росіяни атакували об‘єкт критичної інфраструктури Львівщини.

Також кілька ракет влучили в об’єкти критичної інфраструктури в районі Кременчука.

У Павлограді внаслідок нічної ракетної атаки РФ загинула 79-річна жінка. Попередньо, семеро людей постраждали. Багато руйнувань.

Зранку 16 лютого російські окупанти ракетами обстріляли місто Вовчанськ. Внаслідок ворожої атаки багато людей постраждали.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
7549
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