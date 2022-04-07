Кремль у вогні: український художник продає неймовірні роботи, щоб допомогти ЗСУ (фото)

50% коштів підуть ЗСУ, ще 25% - на волонтерську допомогу.
Український художник Денис Метелін продає свої роботи, присвячені війні Росії проти України, щоб допомогти Збройним силам України та волонтерам.
Придбати полотна можна написавши йому у Facebook. 50% коштів підуть ЗСУ, ще 25% - на волонтерську допомогу.
Наразі на продаж виставлена робота під назвою "Харків". На полотні зображений центр міста, який бомбить російська армія.
Вже продана картина Метеліна "Українська мрія". На ній з українських військових літаків скидають пам'ятники Леніну на Москву, з яких зробили авіабомби, пояснив художник.
Нагадаємо, у Києві на Оболоні з'явився новий патріотичний мурал з українським прапором та військовим. Чоловік ніби зшиває розірваний синьо-жовтий стяг.
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