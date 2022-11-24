Кремль відкрито шантажує Україну: "Виконайте наші вимоги і страждання мирного населення зупинимо"

Раніше у Кремлі визнали, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України - це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відкрито заявив, що Україна повинна виконати вимоги Росії, щоб "вивести ситуацію у нормальне русло".

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Керівництво України має всі можливості, щоб вивести ситуацію у нормальне русло, має всі можливості врегулювати ситуацію, виконати вимоги Російської Федерації і зупинити, таким чином, усі можливі страждання мирного населення".

Раніше у Кремлі визнали, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України - це "наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів".

Зазначимо, Кремль спеціально не називає конкретні цілі, які він переслідує у війні проти України, щоб заплутати країни Заходу, але замість цього спантеличує своїх пропагандистів.

Нагадаємо, що Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС призупинили роботу через ракетні обстріли РФ. Ч ерез ракетний тероризим Росії була зупинена робота одного з чотирьох енергоблоків Рівненської АЕС - електростанція втратила підключення до однієї з ліній електропередач напругою 750 кВ. У результаті АЕС знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився.

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