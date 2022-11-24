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Кремль відкрито шантажує Україну: "Виконайте наші вимоги і страждання мирного населення зупинимо"

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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Кремль відкрито шантажує Україну: "Виконайте наші вимоги і страждання мирного населення зупинимо"

Фото: Getty Images

Раніше у Кремлі визнали, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України - це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відкрито заявив, що Україна повинна виконати вимоги Росії, щоб "вивести ситуацію у нормальне русло".

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Керівництво України має всі можливості, щоб вивести ситуацію у нормальне русло, має всі можливості врегулювати ситуацію, виконати вимоги Російської Федерації і зупинити, таким чином, усі можливі страждання мирного населення".

Раніше у Кремлі визнали, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України - це "наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів".

Зазначимо, Кремль спеціально не називає конкретні цілі, які він переслідує у війні проти України, щоб заплутати країни Заходу, але замість цього спантеличує своїх пропагандистів.

Нагадаємо, що Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС призупинили роботу через ракетні обстріли РФ. Через ракетний тероризим Росії була зупинена робота одного з чотирьох енергоблоків Рівненської АЕС - електростанція втратила підключення до однієї з ліній електропередач напругою 750 кВ. У результаті АЕС знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився.

Україна без світла, внаслідок вчорашнього обстрілу постраждало понад 50 людей – Головні новини

Україна без світла, внаслідок вчорашнього обстрілу постраждало понад 50 людей – Головні новини

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Дата публікації
Перегляди
3888
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