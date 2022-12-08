Кремль відправив до України нову партію чекістів: які їхні завдання

Російські спецслужби (ФСБ РФ) почали полювання на партизанів на тимчасово окупованих територіях України.

Російська Федерація відправила на тимчасово окуповані території півдня нові групи ФСБ для пошуків українського підпілля.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

Їхнім завданням буде:

радіоелектронна розвідка,

прослуховування розмов,

слідкуванням за інтернет-трафіком,

глушіння сигналів під час руху військової техніки РФ.

У Центрі спротиву нагадали, що російські спецслужби (ФСБ РФ) почали полювання на партизанів. Для цього на тимчасово окупованих територіях створили так звані тимчасові оперативні групи (ТОГ, рос ВОГ) для їх пошуку. До груп входять співробітники департаменту контррозвідки ФСБ та ще представники різноманітних служб.

"Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців зберігати пильність й не наражати себе зайвий раз на небезпеку. Пам’ятайте, що опором окупації займаються люди з відповідною військовою підготовкою", - закликали місцевих жителів на ТОТ.

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