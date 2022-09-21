"Кремль - виклик прийнято": Резніков звернув увагу на цікаве співпадіння в Росії

Кремль "прийняв виклик" завода "Москвич", пожартував Резніков.
Міністр оборони України Олексій Резніков звернув увагу на цікаве співпадіння: Кремль оголосив про мобілізацію такої ж кількості резервістів, скільки автомобілів на рік випускатиме завод "Москвич".
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Кремль: виклик прийнято - буде мобілізовано 300 тис. резервістів. Російські солдати гинуть на війні проти України. Їхні родичі отримують в нагороду автомобіль. Цінність життя і підтримка економіки в Росії", - зазначив Резніков.
Нагадаємо, в Росії оголошено часткову мобілізацію через війну проти України. Мобілізаційні заходи почнуться вже сьогодні, 21 вересня.
Читайте також: