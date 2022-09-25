Кремль використовує мобілізацію, щоб знищити корінні народи РФ — Зеленський

Путінський режим використовує мобілізацію, що фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, що контролюються Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення увечері, 25 вересня.

За його словами, мобілізація представників малих корінних народів Росії – прорахована імперська політика.

"Це удар по народах, наприклад, Дагестану та й всього Кавказу, по корінних народах Сибіру та інших територій", – зазначив глава держави.

Зокрема, президент прокоментував масштабні акції протесту проти мобілізації у Дагестані.

"Ми бачимо, що люди, зокрема, у Дагестані, почали боротися за своє життя. Ми бачимо, що вони розуміють: це питання про життя. Навіщо їхнім чоловікам, братам, синам гинути на цій війні? На війні, якої хоче одна людина. На війні проти нашого народу, нашій землі. Він не посилає на війну своїх дітей.

Боріться за те, щоб не відправили на смерть ваших дітей – усіх, кого можуть забрати під цю російську злочинну мобілізацію. Тому що, якщо ви прийдете забирати життя наших дітей, — я вам скажу як батько, — ми вас живими вже не відпустимо", — попередив глава держави.

Зеленський наголосив, що жителі Росії мають вихід — не підкорятися злочинній мобілізації, тікати, або здаватись в український полон за першої ж нагоди.

"Прошу всіх наших друзів в інформаційній сфері підтримувати поширення цього заклику. Чим більше громадян Росії хоча б спробують захистити власне життя, тим швидше закінчиться ця злочинна для Росії війна", — сказав президент.

Нагадаємо, що загострення набрали протести в Дагестані, який місцеві охрестили на кшталт українського "Майдану". Анонімні організатори акцій поставили в соцмережах ультиматум владі: відпустити всіх затриманих або вони заблокують усі федеральні траси Дагестану.

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