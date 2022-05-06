"Кремль вирішив повторити виставу": Подоляк розповів про плани Путіна на 9 травня в Маріуполі

Кремль вирішив повторити "виставу" 9 травня в заблокованому українському Маріуполі через вісім років після "параду полонених" в Донецьку. Для цього, крім військовополонених, планують перевдягати у форму цивільних.
Про плани очільника країни-агресорки Володимира Путіна радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів у себе в Twitter.
"24 серпня 2014 року в Донецьку відбувся "парад полонених". Тоді 50 бійців ЗСУ провели вулицями міста, закидаючи сміттям. Через 8 років Кремль вирішив повторити "виставу" 9 травня в Маріуполі. Для цього, крім військовополонених, планують перевдягати у форму цивільних", - написав він.
Нагадаємо, поновлення зусиль Росії зі штурму “Азовсталі” та захоплення Маріуполя, ймовірно, пов’язане з майбутніми відзначеннями дня перемоги 9 травня та бажанням Путіна домогтися символічного успіху в Україні.
Читайте також: