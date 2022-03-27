Кремль вкладав мільярди доларів у проросійських політиків в Україні, а ті кинули їх на гроші – Bellingcat

Кремль вкладав мільярди доларів у проросійських політиків в Україні, а ті кинули їх на гроші – Bellingcat

Головним завданням політиків було, що після вторгнення Росії до України станеться державний переворот - і до влади швидко прийде російське керівництво.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat розповів, що Росія від 2014 року витратила мільярди доларів на мережу проросійських політиків в Україні, але ті їх кинули на гроші.

Про це журналіст розповів в ефірі Youtube каналу "Продолжение следует".

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За його словами, це було 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ. Кожен із них мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня. Грозєв додав, що головним завданням агентів було, що після вторгнення Росії до України станеться державний переворот - і до влади швидко прийде російське керівництво.

Зрештою агентура не спрацювала: "І тут навіть ці українські агенти, які брали гроші, кинули їх. Просто кинули".

"Зараз ми закінчуємо одне розслідування, разом з Інсайдером, про те, скільки грошей було витрачено ФСБ, щоб гарантувати підтримку якимось тіньовим політичним класом в Україні цієї війни та створення внутрішнього держперевороту одразу після вторгнення.

Ось там йдеться про мільярди доларів, а не рублів. Було витрачено з 2014 року і до сьогодні. Вони вербували на папері і потім виявилося, що... Ну так, вони летіли, щоб зустрічатися з ними в Таїланді, Мальдівах, Кіпрі. Ці гроші вони витратили на зустрічі. Їм давали готівкою", - розповів Грозєв.

Нагадаємо, перед нападом Росії з України втекли за кордон майже 20 народних депутатів. Більшість із них - це народні обранці від "Опозиційної платформи - За життя".

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