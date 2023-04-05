Кремль влаштував кастинг на очільника партії “ура-патріотів”: які шанси у Гіркіна

У відеозверненні він разом з цими людьми говорить про те, що російська армія наближається до поразки і вони готові захопити владу в РФ, якщо Кремль все-таки оголосить про поразку.

Яку роль в цілому відіграє Гіркін і подібна ініціатива, розповів в інтерв’ю ТСН.ua російський опозиційний політик та інагент Дмитро Гудков.

“Я вважаю, що зараз триває своєрідний тендер на роль політика, який може очолити якусь “ура-патріотичну” радикальну партію війни, яка має шанс на отримання місця в парламенті на рівні 5-7%. На цю роль претендують такі люди, як Пригожин, Гіркін, Рогозін та багато інших. Між ними йде серйозна конкуренція. Мені здається, що зараз Гіркін навряд чи може виграти цю конкуренцію, тому що він надто критикує Путіна. Тому, мені здається, ставку зроблять на людей типу Пригожина, який абсолютно лояльний Путіну. Гіркін все-таки представляє групу фанатиків. Я думаю, що Кремль його побоюється і він зробить все, щоб організувати репресії проти такої групи”, - розповів Дмитро Гудков.

Він також додав, що багато експертів говорять про те, що Путін може навіть не знати про таку ініціативу Гіркіна і йому все одно на те, що цей Гіркін там організовує.

“Я думаю, навряд чи Путіну все одно, скоріш за все йому про це доповідали. Тому що одна справа боротися з демократами, інша справа — мати в числі противників таких людей, як Гіркін-Стрєлков, його прибічників, які мають досвід участі у військових діях. Це серйозна проблема для Кремля. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо репресії проти лідерів цього табору”, — зазначив Дмитро Гудков.

Нагадаємо, що російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), донецький колаборант Павло Губарєв, пропагандист Максим Калашников та інші заявили про створення так званого "клубу розсерджених патріотів".

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