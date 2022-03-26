Кремль щоразу ближче - до краху існування: у РФ розвиваються два скандальні процеси

Перший процес - у частині регіонів РФ була спроба часткової мобілізації.

У РФ розвиваються два скандальні процеси через розв'язану війну в Україні. Вони є вкрай руйнівні для авторитарного каркасу держави-агресора.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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За словами Подоляка, перший процес - у частині регіонів РФ була спроба часткової мобілізації. У найбільш депресивних і мовчазних реіонах. Як зазначив радник ОПУ, проте навіть там одразу почалася паніка. І щоб її зняти, спікери російського Міноборони вийшли на публіку з дивною заявою: мобілізація справді відбувається, але її нібито організували українські спецслужби.

"Немає жодних сумнівів у тому, що українські специ дуже професійні та легко проводять ІПСО на території Росії. Однак очевидною є спроба виправдати власне бажання компенсувати строковиками дедалі суттєвіші втрати живої сили в межах "геніальної" спецопераціі", - написав радник ОПУ.

Другий процес - управлінська еліта категорично намагається сховатися від будь-якої публічності, які зникли з коментарійного поля. І тому, за словами Подоляка на перший план виходять або чисті пропагандисти, або ті, кого вчора вже списали й відправили на заслужену пенсію до того ж Радбезу.

"Найбільш органічний у цьому – Медведєв. Саме його поява в публічному полі безпосередньо вказує на те, що реальна панівна еліта відмовляється від публічної лояльності та шукає можливість так чи інакше втекти з "російського військового корабля", - зауважив Подоляк.

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