Україна залишається відкритою до дипломатичного врегулювання війни, і це вже є компромісною позицією. Водночас Київ не погодиться на умови, які пропонує Росія, зокрема, на вихід українських військ з Донбасу. Водночас Москва вкотре озвучила нові строки щодо спроб захоплення Донбасу — цього разу йдеться про два місяці.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час брифінгу, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

«Найактуальніше питання — це питання територій. Я вважаю, що ми були і є готові до компромісних рішень у тому сенсі, що готові йти до дипломатичного врегулювання. Це, на мою думку, вже є достатньо компромісною позицією і поведінкою української сторони. Але не до такої міри, щоб погоджуватися на умови, які пропонує Росія. Те, що хоче Росія і як вона бачить завершення війни або хоча б гарячої її фази — це вихід України зі сходу з ухваленням відповідних рішень», — повідомив Зеленський.

Заяви Росії про захоплення Донбасу

Президент зазначив, що Москва просуває нові «терміни», які нібито обговорює з американською стороною. Зокрема, Росія заявляє, що за два місяці зможе повністю захопити Донбас, а Україні пропонує за цей час вивести війська.

«Зараз знову з’являються нові терміни, про які вони говорять американській стороні. Чесно кажучи, я здивований, як у це можна вірити. Стільки років це триває — і ця історія продовжується. Тепер вони називають нові строки — кажуть про два місяці. За їхніми словами, за цей час вони нібито захоплять увесь Донбас. І, мовляв, в України є два місяці, щоб вийти, і тоді війна закінчиться», — сказав він.

Росія захопить Донбас і піде далі

Зеленський підкреслив нелогічність таких заяв, адже, якщо мета Росії лише Донбас, то чому тоді йдеться про подальший наступ.

«А якщо Україна протягом цього часу не вийде, то Росія захопить Донбас і піде далі. Логічне запитання: якщо йдеться лише про Донбас, то чому тоді вони кажуть, що підуть далі? Це моє запитання до наших американських партнерів. Тобто річ точно не лише в Донбасі. Нам зрозумілі їхні цілі. Вони не зможуть реалізувати свої максимальні плани — і прекрасно це розуміють, тому й тиснуть», — зазначив президент, звертаючись, зокрема, до міжнародних партнерів.

Глава держави також вважає, що Росія намагається тиснути на Сполучені Штати, користуючись важливими політичними моментами.

«Сьогодні Росія тисне на Америку. Хоча, по ідеї, саме Америка має тиснути на Росію», — підкреслив він.

Що буде з переговорами — чи відновлять процес

Росія посилює цей тиск, зокрема через наближення важливих політичних моментів.

«Очевидно, що Сполученим Штатам доводиться ухвалювати різні рішення — як у внутрішній, так і у зовнішній політиці», — пояснив президент.

Україна натомість розраховує, що переговорний процес повернеться до раціональної площини.

«Ми дуже сподіваємося, що вдасться повернути ситуацію в площину логіки, а не емоційних реакцій Росії», — додав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна продовжує боротьбу за свій суверенітет і не відмовиться від захисту держави.

Нагадаємо, стало відомо, що президент Володимир Зеленський проведе переговори з НАТО та спецпредставниками президента США Трампа.

Зокрема, 1 квітня відбудеться розмова Зеленського з американською стороною та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Тим часом експерти зазначають, що російський диктатор Володимир Путін може готувати підґрунтя для нового воєнного конфлікту в Європі.