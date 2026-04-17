Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
487
Час на прочитання
1 хв

Кремль вже не подужує: на війну не вистачає ані людей, ані грошей

Російській Федерації вже не вистачає ресурсів для ведення війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Мобілізація в РФ.

Мобілізація в РФ. / © Associated Press

Агресорка Росія вже має серйозні проблеми в соціальній та економічній сферах. Окупантам вже бракує військ для відправлення на війну до України.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Welt.de.

За його словами, Москва у багатьох випадках більше не може покривати фінансові військові потреби.

«Існують серйозні проблеми з фінансуванням військових програм і набором персоналу. Наприклад, російські програми набору зафіксували дефіцит приблизно від 12 тис. до 16 тис. солдатів у січні та лютому», — зауважує Подоляк.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 17 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 316 070 окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1000 військових. Окрім того, загарбники мають великі втрати у техніці.

Зауважимо, очільник Міноборони Михайло Федоров повідомив, що сотні окупантів гинуть за кожен кілометр території України — 254 військових. Ба більше, у Донецькій області ця цифра це вища — в середньому 428 окупантів.

