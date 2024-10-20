Кремль заманює росіян на війну проти України вигаданими "перспективами" - ISW

Держава нібито піклується про так званих ветеранів "СВО".

Міноборони РФ продовжує пропонувати пільги для стимуляції добровільної участі росіян у війні проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 18 жовтня російське оборонне відомство представило проєкт постанови, в якому пропонується надавати статус учасника бойових дій добровольцям війни в Україні, від початку їхньої участі.

Проєкт постанови не вимагає від добровольця подавати заяву до російських військових органів для отримання статусу учасника бойових дій.

"Натомість у проєкті від військової частини, яка здійснює набір, вимагається подавати інформацію про добровольця російським органам влади. Це, ймовірно, є частиною постійних зусиль російської влади, спрямованих на стимулювання добровільного призову та мінімізацію необхідності проведення непопулярної хвилі примусової мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Кремль продовжує збільшувати витрати на війну, оскільки армія РФ повільно просувається на фронті.

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