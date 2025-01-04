Кремль замилює очі світу розмовами про переговори: як довго РФ планує воювати з Україною

На думку керівника ЦПД, Москва готується воювати принаймні до 2027 року і не планує розпочинати справжні перемовини.

Росія дотримується "концепції розмитих конструкцій", щоб максимально ускладнити чи повністю унеможливити початок будь-яких переговорів.

Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в коментарі для "Еспресо".

"Росія не прагне жодних серйозних перемовин. Я аналізую не тільки заяви Путіна, але й роботу військово-промислового комплексу, економічний потенціал та акценти, які робляться на оборону та продовження інтенсивної війни впродовж 2025 року, а також намагання накопичити ресурси та розподілити їх таким чином, щоб вони могли воювати до 2027 року", – зауважив керівник ЦПД.

Коваленко пояснив, що Москва використовує наративи про нелегітимність української влади, щоб домовлятись "про Україну без України".

"Вони думали, що так вийде з Дональдом Трампом. Путіну, мабуть, не подобається позиція Володимира Зеленського, тому він намагається вести перемовини без нього. Росіяни роблять все можливе, щоб зірвати процес і звинуватити в цьому Україну, і водночас готують ресурси для продовження війни. Сподіваюся, що ці ходи передбачені не тільки нами, але й новою адміністрацією Дональда Трампа та Європейським Союзом", – зазначив Коваленко.

На його думку, Путіна можна змусити до переговорів лише силою та через допомогу його союзників, насамперед Китаю.

"Якщо вдасться залучити Китай до цього процесу, і він буде не на боці РФ, то риторика росіян зміниться, оскільки вони не зможуть підтримувати інтенсивність війни без допомоги в обході санкцій та підтримки військово-промислового комплексу", – зауважив керівник ЦПД.

Він додав, що зараз росіяни "дзеркалять" позицію України, яка намагається отримати для себе гарантії безпеки. Тому Кремль просуває тезу про обов'язкову відмову України від вступу до НАТО, а також ставить під сумнів вступ нашої країни до Євросоюзу.

"Вони намагаються нав'язати ці ідеї майбутній команді Дональда Трампа. Ми пам'ятаємо тези Малофєєва, церковного олігарха та пропагандиста, який заявляв, що якщо умови Росії не будуть враховані, перемовини не відбудуться. Важливо побачити жорстку позицію Сполучених Штатів у дипломатичній дуелі з Росією. Наше завдання – не допустити маніпуляцій з тезою гарантій безпеки для Росії, щоб ці гарантії не включали ослаблення нашої євроінтеграції чи гарантій безпеки. Це ключовий момент, який росіяни намагатимуться використати", – підсумував Андрій Коваленко.

Нагадаємо, на думку Зеленського Путін не хоче переговорів з Україною, адже будь-які перемовини для нього – це вже поразка Росії. Президент зауважив, що ніхто у світі не міг навіть уявити, що російській армії виявиться "не по зубах" захопити Україну.

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