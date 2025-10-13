Кремль запускає нову мобілізацію: кого Путін дозволив відправляти на фронт

Мобілізація в РФ / © Associated Press

Реклама

Після “часткової мобілізації” 2022 року, яка викликала паніку та масові втечі росіян, у Кремлі довго не наважувалися на новий призов. Тепер влада знайшла спосіб обійти офіційну мобілізацію — за рахунок резервістів.

Про це повідомляє видання Defense Express.

Російський “уряд” погодив законопроєкт, який дозволяє залучати осіб із мобілізаційного резерву для бойових завдань поза межами території РФ навіть у мирний час.

Реклама

Інакше кажучи, тепер російських резервістів можуть відправити на війну без оголошення мобілізації.

Документ уже схвалений “кабміном” і, за прогнозами, швидко пройде всі етапи ухвалення у Держдумі. За потреби його можуть офіційно затвердити буквально за кілька днів.

Скільки у Росії резервістів

Йдеться саме про людей, які підписали контракти з міноборони РФ для служби в резерві. За офіційними оцінками, таких у Росії може бути до 2 мільйонів осіб.

Це не слід плутати з повним мобілізаційним резервом, який включає всіх військовозобов’язаних чоловіків. Скільки реально активних резервістів готові відправити на фронт — невідомо.

Реклама

Навіщо Кремлю це рішення

Нові правила збігаються з численними повідомленнями про намір Кремля провести ще одну хвилю мобілізації.

Тепер, схоже, у Москві вирішили зробити це “по-тихому” — через використання резервістів, не називаючи це мобілізацією.

“Часткова мобілізація” 2022 року охопила близько 300 тисяч осіб і спричинила серйозне соціальне невдоволення. З того часу влада використовувала іншу тактику — “повзучу мобілізацію”, тобто активний набір добровольців на контракт із грошовими бонусами. Проте навіть там ефективність виявилась низькою, а витрати — величезними.

Скільки отримують резервісти і що їм загрожує

За перебування у військовому резерві росіяни отримують мізерні гроші —

до 6 тисяч рублів (≈75 доларів) для рядових і сержантів, та до 10 тисяч рублів (≈125 доларів) для офіцерів.

За відмову або неявку на військові збори передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Що це означає насправді

Формально це не “мобілізація”, але де-факто саме нею і є. Кремль знову шукає спосіб поповнити фронт “гарматним м’ясом” — тепер під виглядом законних зборів резервістів.

Реклама

Як саме проходитиме їхній призов і скільки людей планують відправити на війну, у Москві поки не розголошують.

Раніше стало відомо, що у Росії фіксується зниження кількості добровольців на війну проти України. Це свідчить про втрату ефективності методу Кремля з активізації набору в армію через високі фінансові стимули.