Кремль запустив нову інформаційну атаку проти українців: деталі пояснили в ГУР

Чергова інформаційна атака Москви проти українців за кордоном спрямована на залякування.

Російські окупанти запустили нову інформаційну атаку проти українців. На телефони наших громадян надходять повідомлення із закликом допомогти Москві вигнати “американських сатаністів з ісконно руської землі”.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР України.

Як зазначається, повідомлення, які надходять українцям, створені у стилістиці луб’янських лінгвістів: поруч із кліше про необхідність разом “возродіть Кієвскую Русь на зло враґам” стоять фрази на кшталт “бережіть себе та своїх рідних” або “сохраним жизні людєй” ― кремлівська пропаганда і погроза в одному реченні.

А наприкінці цих повідомлень значиться: “Із россії с любовью”.

“Чергова інформаційна атака москви проти українців за кордоном спрямована на залякування, деморалізацію та дезорганізацію наших громадян. Водночас використання подібних методів свідчить про жанрову кризу чекістів, на яких кремль покладає завдання інформаційно-психологічного впливу на українців”, - наголосили в ГУР.

Нагадаємо, що у західних розвідках розповіли, коли Росія може атакувати країни Європи.

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