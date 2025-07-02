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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Кремль запустив інформаційну атаку з дискредитації української влади в очах родин полонених

Представники РФ телефонують родинам полонених і звинувачують Україну у бездіяльності.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Родини полонених на акції

Родини полонених на акції

Російські спецслужби розгорнули інформаційну кампанію, спрямовану на підрив авторитету української влади в очах родичів військовополонених.

Про це на пресконференції розповів омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, представники РФ особисто телефонують родинам полонених українських захисників і звинувачують державу в нібито бездіяльності щодо їхнього повернення. При цьому родичів закликають писати звернення до Росії та США — з метою створити враження, що Україна не зацікавлена у визволенні своїх громадян.

«За нашими даними, ця кампанія організована для того, щоб міжнародні партнери у різний спосіб перестали допомагати на підставі того, що українські органи влади, найвищі посадові особи, були максимально дискредитовані в очах родин військовополонених та осіб зниклих безвісти», — зазначив Лубінець.

Лубінець закликав протидіяти таким інформаційним атакам через широке інформування громадян.

Нагадаємо, російський солдат в ефірі одного з пропагандистських ЗМІ розповів, як калічив полонених снайперів.

Раніше ми писали, росіяни вчергове стратили українського військовополоненого, прив’язавши його до мотоцикла. Відео ймовірної страти українського воїна викликає жах та обурення жорстокістю російських загарбників.

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