Кремль зараз у складному положенні: литовський експерт про те, чи відкриє Росія новий фронт

Путін навряд чи зараз наважиться робити будь-які жорсткі дії щодо НАТО. В тому числі щодо Литви, яка також є членом альянсу.

Кремлівський режим буде намагатися якось вийти з складного положення, в якому він опинився, саме тому відкрити новий фронт та розпочати війну з НАТО він не наважиться.

Про це в ефірі 24 каналу заявив литовський військовий експерт Аурімас Навіс.

За його словами, причина в тому, що росіяни застрягли в Україні, зокрема на півдні та сході.

"У НАТО й у нас є певні міри, а також працює розвідка. Якби такі спроби планувалися в Кремлі, – про це б знали наперед", – зазначив він.

Нагадаємо, через війну Росії проти України Володимир Путін втрачає популярність та владу. А тому російський диктатор зараз посилює вплив силового блоку, який за допомогою терору, може організувати йому перемогу на наступних виборах.

Читайте також: