Кремль зараз у складному положенні: литовський експерт про те, чи відкриє Росія новий фронт

Путін навряд чи зараз наважиться робити будь-які жорсткі дії щодо НАТО. В тому числі щодо Литви, яка також є членом альянсу.
Кремлівський режим буде намагатися якось вийти з складного положення, в якому він опинився, саме тому відкрити новий фронт та розпочати війну з НАТО він не наважиться.
Про це в ефірі 24 каналу заявив литовський військовий експерт Аурімас Навіс.
За його словами, причина в тому, що росіяни застрягли в Україні, зокрема на півдні та сході.
"У НАТО й у нас є певні міри, а також працює розвідка. Якби такі спроби планувалися в Кремлі, – про це б знали наперед", – зазначив він.
Нагадаємо, через війну Росії проти України Володимир Путін втрачає популярність та владу. А тому російський диктатор зараз посилює вплив силового блоку, який за допомогою терору, може організувати йому перемогу на наступних виборах.
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