Кремль збільшує фінансові стимули для охочих йти на війну: аналітики розкрили деталі

Росія 2025 року витратить на армію ще більше бюджетних грошей.

Російська влада збільшує фінансові стимули для охочих укласти контракт та воювати проти України. Це свідчить про те, що Кремль продовжує покладатися на поточні зусилля з криптомобілізації.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що уряд РФ планує виділити 90 млрд рублів ($948 млн) на одноразові виплати за укладення військового контракту в період від 2025 до 2027 року.

"Російський федеральний уряд пропонує одноразові виплати в розмірі 400 тисяч рублів ($4200) за підписання військового контракту на додаток до одноразових виплат, запропонованих регіональною владою, деякі з яких нещодавно перевищили мільйон рублів.

Це свідчить про те, що Кремль має намір набрати 225 тисяч нових військовослужбовців на контрактну службу в період між 2025 і 2027 роками, за умови збереження поточних ставок, що малоймовірно, враховуючи, що ці ставки неухильно зростають від 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Експерти ISW зазначають, що за останні місяці російська влада значно збільшила фінансові стимули. Зокрема, одноразові виплати за підписання військових контрактів.

За даними аналітиків, влада РФ занепокоєна тим, що поточні зусилля з вербування приносять все менші результати.

"За оцінками ISW, існують середньострокові та довгострокові обмеження щодо кількості призовників, яких може залучити російська криптомобілізаційна кампанія, що триває, і збільшення фінансових стимулів навряд чи суттєво вплине на подолання цих обмежень", - йдеться у звіті.

Раніше експерт повідомив, що Росія максимум щомісяця може мобілізовувати до армії до 60 тисяч осіб.

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